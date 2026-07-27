Жителя Хабаровска задержали за передачу данных разведке Новой Зеландии

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали 55-летнего жителя Хабаровска, передававшего данные в ущерб безопасности РФ разведке Новой Зеландии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Установлено, что житель Хабаровска 1971 г. р. инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс “Пять глаз” (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), и из корыстных побуждений, по заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — отметили в ЦОС.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), он заключен под стражу.
«ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что за совершение государственной измены предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ вплоть до пожизненного лишения свободы», — подчеркнули в ЦОС.