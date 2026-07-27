Жителя Хабаровска задержали за передачу данных разведке Новой Зеландии

«Установлено, что житель Хабаровска 1971 г. р. инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс “Пять глаз” (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), и из корыстных побуждений, по заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — отметили в ЦОС.