Силы ПВО за ночь сбили 276 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 276 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в Минобороны страны.
Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Тульская, Ульяновская, а также Ярославская области.
Кроме того, вражеские беспилотники были сбиты над Московским регионом, республиками Крым, Татарстан и Удмуртия, Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей, передает РИА Новости.
В этот же день стало известно, что в результате ночной атаки в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. Все раненых доставили в больницу.
Помимо этого, 26 июля мэр города Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил, что в результате удара украинских БПЛА по населенному пункту погибли четыре мирных жителя.