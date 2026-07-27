Жителя Хабаровска задержали за передачу данных разведке Новой Зеландии

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске 55-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ФСБ утверждают, что по заданию иностранной спецслужбы и из корыстных побуждений подозреваемый передавал сведения через зарубежные почтовые сервисы и мессенджеры. По данным ведомства, эта информация могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По решению суда он заключен под стражу.
— ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что за совершение государственной измены предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ вплоть до пожизненного лишения свободы, — цитирует заявление силовиков ТАСС.
До этого правоохранители задержали в Геленджике 27-летнего местного жителя, которого подозревают в государственной измене. По данным ведомства, мужчина собирал сведения о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов и передавал их украинским спецслужбам. Мужчина дал признательные показания.