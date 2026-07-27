Жителя Хабаровска задержали за передачу данных разведке Новой Зеландии

В ФСБ утверждают, что по заданию иностранной спецслужбы и из корыстных побуждений подозреваемый передавал сведения через зарубежные почтовые сервисы и мессенджеры. По данным ведомства, эта информация могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации.