Трое мужчин избили подростков во дворе жилого дома в Омске

По информации УМВД России по Омской области, во дворе находилась компания несовершеннолетних, когда мимо проходили трое подвыпивших мужчин. Между ними и подростками вспыхнула ссора, переросшая в драку. В результате взрослые нанесли телесные повреждения четверым детям в возрасте 12−13 лет.