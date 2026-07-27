Трое мужчин избили подростков во дворе жилого дома в Омске

Поздним вечером минувшей субботы, 25 июля 2026 года, в полицию поступило сообщение от жителей городка Нефтяников о конфликте во дворе дома № 30 на улице Химиков. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы.
По информации УМВД России по Омской области, во дворе находилась компания несовершеннолетних, когда мимо проходили трое подвыпивших мужчин. Между ними и подростками вспыхнула ссора, переросшая в драку. В результате взрослые нанесли телесные повреждения четверым детям в возрасте 12−13 лет.
Прибывшие полицейские задержали нападавших — местных жителей от 19 до 35 лет. Всех троих доставили в отдел. Пострадавшие получили направления на судебно-медицинское обследование.
В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Правоохранители устанавливают степень вины и роль каждого из совершеннолетних участников инцидента.