Нападение на семью в ВКО: известную предпринимательницу убили в собственном доме

Как сообщается в Telegram-канале «Криминальный Казахстан», 23 июля в поселке Белоусовка неизвестные проникли в частный дом и напали на семью. В результате погибла местная предпринимательница, а ее муж с травмами был госпитализирован в Усть-Каменогорск. По данным медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
По словам местных жителей, женщину могли задушить. В момент нападения в доме находились внуки супругов, они не пострадали.
В ДП ВКО корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что 23 июля в поселке Белоусовка было совершено особо тяжкое преступление, возбуждено уголовное дело.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий с использованием цифровых инструментов и при содействии граждан сотрудниками полиции установлены подозреваемые лица. Они были задержаны при попытке скрыться за пределами региона», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Ход расследования находится на особом контроле. Иная информация разглашению не подлежит.