Нападение на семью в ВКО: известную предпринимательницу убили в собственном доме

Как сообщается в Telegram-канале «Криминальный Казахстан», 23 июля в поселке Белоусовка неизвестные проникли в частный дом и напали на семью. В результате погибла местная предпринимательница, а ее муж с травмами был госпитализирован в Усть-Каменогорск. По данным медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести.