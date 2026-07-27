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Нападение на семью в ВКО: известную предпринимательницу убили в собственном доме

Нападение на семью известной в поселке Белоусовка предпринимательницы произошло в Восточно-Казахстанской области. В результате женщина погибла, передает NUR.KZ.

Источник: ДП ВКО

Как сообщается в Telegram-канале «Криминальный Казахстан», 23 июля в поселке Белоусовка неизвестные проникли в частный дом и напали на семью. В результате погибла местная предпринимательница, а ее муж с травмами был госпитализирован в Усть-Каменогорск. По данным медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По словам местных жителей, женщину могли задушить. В момент нападения в доме находились внуки супругов, они не пострадали.

В ДП ВКО корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что 23 июля в поселке Белоусовка было совершено особо тяжкое преступление, возбуждено уголовное дело.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий с использованием цифровых инструментов и при содействии граждан сотрудниками полиции установлены подозреваемые лица. Они были задержаны при попытке скрыться за пределами региона», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Ход расследования находится на особом контроле. Иная информация разглашению не подлежит.