Останки пропавшей полгода назад студентки обнаружили в Красноярске

В ночь на 14 января девушка ушла из дома на улице Елены Стасовой. В тот же день она попала на камеры видеонаблюдения на АЗС. На кадрах было видно, что студентка направляется в сторону стадиона «Ветлужанка». После этого ее местонахождение оставалось неизвестным.