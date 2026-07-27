Останки пропавшей полгода назад студентки обнаружили в Красноярске

Останки 20-летней студентки, которая пропала шесть месяцев назад, обнаружили в Красноярске. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в ГСУ СК России по региону.
В ночь на 14 января девушка ушла из дома на улице Елены Стасовой. В тот же день она попала на камеры видеонаблюдения на АЗС. На кадрах было видно, что студентка направляется в сторону стадиона «Ветлужанка». После этого ее местонахождение оставалось неизвестным.
— В ходе масштабных поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи стадиона «Ветлужанка» по улице Елены Стасовой были обнаружены скелетированные останки. На них находилась одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка покинула дом, — уточнили в канале ведомства в мессенджере МАКС.
Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат пропавшей девушке. Точную причину ее смерти сможет установить судебно-медицинская экспертиза.
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