Скелет пропавшей зимой студентки из Пермского края нашли в Красноярске

Следователи продолжают работу над уголовным делом, возбужденным в начале года после исчезновения 20-летней жительницы Красноярска. Найдены ее останки, назначена экспертиза.
Студентка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января. Камеры наружного наблюдения зафиксировали ее рядом с автозаправочной станцией, девушка шла в направлении лыжного стадиона «Ветлужанка». Найти ее тогда не удалось.
Известно, что россиянка приехала в Сибирь из Пермского края, арендовала квартиру, где жила еще одна девушка, и училась в Сибирском федеральном университете.
Сегодня в региональном управлении СК сообщили, что в лесу вблизи упомянутого спортивного сооружения обнаружены скелетированные останки в одежде, соответствующей описанию вещей девушки. Найдены также ее телефон и паспорт.
Генетическая экспертиза подтвердила: обнаружены кости пропавшей студентки.
Для установления причины смерти назначена еще одна экспертиза — судебно-медицинская.