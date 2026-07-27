Скелет пропавшей зимой студентки из Пермского края нашли в Красноярске

Студентка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января. Камеры наружного наблюдения зафиксировали ее рядом с автозаправочной станцией, девушка шла в направлении лыжного стадиона «Ветлужанка». Найти ее тогда не удалось.