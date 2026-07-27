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ФСБ: житель Хабаровска задержан за передачу данных разведке Новой Зеландии

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании 55-летнего жителя Хабаровска, которого подозревают в передаче данных иностранной разведке. По версии следствия, мужчина по собственной инициативе связался с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Последняя входит «в разведывательный альянс “Пять глаз” (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)», отметили в ФСБ.

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании 55-летнего жителя Хабаровска, которого подозревают в передаче данных иностранной разведке. По версии следствия, мужчина по собственной инициативе связался с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Последняя входит «в разведывательный альянс “Пять глаз” (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)», отметили в ФСБ.

В ФСБ считают, что из корыстных побуждений хабаровчанин, «используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры», передал за границу данные, «которые могут быть использованы против безопасности» РФ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Фигурант арестован.

В ФСБ напомнили, что за госизмену предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

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