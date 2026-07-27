ФСБ: житель Хабаровска задержан за передачу данных разведке Новой Зеландии

В ФСБ считают, что из корыстных побуждений хабаровчанин, «используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры», передал за границу данные, «которые могут быть использованы против безопасности» РФ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Фигурант арестован.