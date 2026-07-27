В Прикамье полностью восстановили движение поездов на месте аварии

Как сообщили в филиале РЖД «Свердловская железная дорога», в ходе работ была укреплена насыпь, отремонтировано около 500 метров пути, две опоры линии электропередач и другие элементы контактной сети. После устранения последствий аварии все поезда начали курсировать в штатном режиме.