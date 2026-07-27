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В Прикамье полностью восстановили движение поездов на месте аварии

В Пермском крае на железнодорожном перегоне Кишерть — Шумково накануне полностью завершились работы по восстановлению железнодорожного полотна, пострадавшего от аварии.

В Пермском крае на железнодорожном перегоне Кишерть — Шумково накануне полностью завершились работы по восстановлению железнодорожного полотна, пострадавшего от аварии.

Как сообщили в филиале РЖД «Свердловская железная дорога», в ходе работ была укреплена насыпь, отремонтировано около 500 метров пути, две опоры линии электропередач и другие элементы контактной сети. После устранения последствий аварии все поезда начали курсировать в штатном режиме.

Напомним, авария на железнодорожном перегоне Кишерть — Шумково произошла в ночь на 16 июля. Пять вагонов и локомотив грузового поезда сошли с путей и перевернулись. Движение на участке железной дороги полностью прекратилось.