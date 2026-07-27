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9 БПЛА уничтожили над пятью воронежскими муниципалитетами

По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений не зафиксировано.

Источник: АиФ Воронеж

Силы ПВО сбили девять беспилотников над Воронежской областью в ночь на 27 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона уточнил, что БПЛА были уничтожены в небе над одним городским округом и четырьмя районами. По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений не зафиксировано.

На момент публикации опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории области.

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