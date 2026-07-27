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Средства ПВО сбили за ночь 276 украинских беспилотников над регионами РФ

Вооруженные силы РФ отразили атаку киевскоо режима за ночь.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в течение прошлой ночи 276 украинских беспилотника над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, вражеские дроны сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Орловской, Тульской, Ростовской, Ульяновской и Ярославской областями.

Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, республиками Крым, Татарстан, и Удмуртия, а также Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как ранее писал сайт KP.RU писал, что средство ПВО в течение минувшего дня ликвидировали 32 украинских дрона над регионами России. Утром ВСУ осуществили атаку на Белгород — БПЛА попали в многоэтажные дома. А ночью пострадала Ростовская область — здесь погибли два человека.

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