Средства ПВО сбили за ночь 276 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в течение прошлой ночи 276 украинских беспилотника над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, вражеские дроны сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Орловской, Тульской, Ростовской, Ульяновской и Ярославской областями.
Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, республиками Крым, Татарстан, и Удмуртия, а также Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.
Как ранее писал сайт KP.RU писал, что средство ПВО в течение минувшего дня ликвидировали 32 украинских дрона над регионами России. Утром ВСУ осуществили атаку на Белгород — БПЛА попали в многоэтажные дома. А ночью пострадала Ростовская область — здесь погибли два человека.