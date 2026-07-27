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БПЛА сбили над Нижегородской областью ночью 27 июля

Всего над регионами России за ночь уничтожили 276 дронов, что привело к ограничениям в работе нижегородского аэропорта.

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Нижегородской области в течение прошедшей ночи. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Всего над регионами России, включая соседние области, Республику Татарстан, Московский регион и акватории морей, было уничтожено 276 БПЛА самолетного типа.

Как сообщалось ранее, из-за введенных в целях безопасности мер в аэропорту Нижнего Новгорода действуют ограничения в работе примерно с 03:30 с ночи и задержано шесть авиарейсов.

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