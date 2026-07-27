БПЛА сбили над Нижегородской областью ночью 27 июля

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Нижегородской области в течение прошедшей ночи. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Всего над регионами России, включая соседние области, Республику Татарстан, Московский регион и акватории морей, было уничтожено 276 БПЛА самолетного типа.
Как сообщалось ранее, из-за введенных в целях безопасности мер в аэропорту Нижнего Новгорода действуют ограничения в работе примерно с 03:30 с ночи и задержано шесть авиарейсов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше