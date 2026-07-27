За выходные на водоемах Челябинской области погибли три человека

Еще один трагический случай произошел в Троицком районе. В реке Уй, недалеко от поселка Черноречье, утонул 17-летний подросток. Специалисты Троицкого ПСО совместно с другими экстренными службами искали его три дня. Тело обнаружили примерно в двух километрах от места происшествия. Всего за время поисков было обследовано 54 километра акватории.