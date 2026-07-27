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За выходные на водоемах Челябинской области погибли три человека

Это данные Поисково-спасательной службы региона.

Источник: dostup1.ru

В Кыштыме на реке Миасс мужчина пошел купаться, но его унесло течением. Специалисты местного ПСО совместно с сотрудниками пожарной части обнаружили тело мужчины 1981 года рождения в 10 метрах от берега на глубине около четырех метров.

В Златоусте очевидцы заметили тело мужчины в городском пруду. Городские спасатели Златоустовского извлекли из воды тело 80-летнего мужчины, находившееся примерно в 150 метрах от берега.

Еще один трагический случай произошел в Троицком районе. В реке Уй, недалеко от поселка Черноречье, утонул 17-летний подросток. Специалисты Троицкого ПСО совместно с другими экстренными службами искали его три дня. Тело обнаружили примерно в двух километрах от места происшествия. Всего за время поисков было обследовано 54 километра акватории.