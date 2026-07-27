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Косяк украинских БПЛА облетел Волгоградскую область

Силы ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских БПЛА в 17 регионах России.

Силы ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских БПЛА в 17 регионах России. Волгоградской области, где также объявлялась беспилотная опасность, в этом списке нет.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи было перехвачено и уничтожено 276 украинских дронов самолетного типа.

Смертоносные БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Волгоградской области, напомним, всю ночь действовала беспилотная опасность. Ее отменили в 06:04 мск 27 июля.

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