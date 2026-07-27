Россиянина задержали за шпионаж на разведку экзотической страны

Как сообщили в спецслужбе, мужчина сам вышел на контакт со Службой безопасности и разведки Новой Зеландии. По данным ФСБ, эта спецслужба входит в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes), в который также входят США, Великобритания, Канада и Австралия.