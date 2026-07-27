Россиянина задержали за шпионаж на разведку экзотической страны

Жителя Хабаровска задержали по подозрению в государственной измене. По версии ФСБ, россиянин сотрудничал с разведкой Новой Зеландии и за деньги передавал сведения, которые могли быть использованы против безопасности страны.
Следствие считает, что по заданиям иностранной разведки подозреваемый передавал информацию через зарубежные почтовые сервисы и мессенджеры.
«По заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о государственной измене. Иные обстоятельства дела в ФСБ пока не раскрывают.
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