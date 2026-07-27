Казахстанец перевел на депозиты около 2 млрд тенге и лишился свободы

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 14 июля 2026 года вступил в законную силу приговор суда в отношении 28-летнего жителя Костанайской области, признанного виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.
Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с выпуском, оборотом цифровых активов и цифровым майнингом сроком на 7 лет.
В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в период с 2020 по 2024 годы осужденный, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P.
Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и иных лиц.
В результате противоправной деятельности он получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 млрд тенге, которые с целью сокрытия преступного происхождения размещал на депозитах банков второго уровня.
По иску прокуратуры Костанайской области судом с осужденного в доход государства взыскано свыше 1,9 млрд тенге.
Кроме того, судом конфискованы в доход государства денежные средства на сумму 13,4 млн тенге, 2 легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов США.