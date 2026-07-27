В Иркутске парикмахер отдала мошенникам 9 млн рублей

Самый крупный урон понесла иркутский парикмахер. Она поверила в обещание быстрого заработка в мессенджере, перевела «инвесторам» почти 9 млн рублей, в том числе кредитные средства и осталась ни с чем. Также пострадали машинист из Черемхово, потерявший 19 тысяч, пенсионер из Усть-Илимска, лишившийся 50 тысяч, девушка в Тулуне, лишившаяся 20 тысяч при покупке телефона, и житель Братска, заплативший 40 тысяч за несостоявшееся свидание.