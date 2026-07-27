В Челябинске выставили на торги автомастерские ОПГ «Махонинские»*

Имущество обратили в доход государства по иску Генпрокуратуры. Начальная цена лота — 213,6 миллиона рублей. Заявки принимаются с 27 по 31 июля, аукцион назначен на 4 августа. Для участия необходимо внести задаток 42,7 миллиона рублей и заключить договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней после торгов.