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В Челябинске выставили на торги автомастерские ОПГ «Махонинские»*

Для участия необходимо внести задаток 42,7 миллиона рублей.

Росимущество выставило на торги земельный участок и комплекс зданий в Ленинском районе Челябинска, где раньше располагались автомастерские под контролем участников ОПГ «Махонинские»*, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.

Имущество обратили в доход государства по иску Генпрокуратуры. Начальная цена лота — 213,6 миллиона рублей. Заявки принимаются с 27 по 31 июля, аукцион назначен на 4 августа. Для участия необходимо внести задаток 42,7 миллиона рублей и заключить договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней после торгов.

*группировка включена в перечень экстремистов и террористов, запрещена на территории РФ.