В Удмуртии утром 27 июля отражают массированную атаку беспилотников

Средства противовоздушной обороны приступили к нейтрализации воздушных целей. Руководитель субъекта РФ подтвердил, что ликвидация угроз продолжается, при этом опасность для территории по-прежнему сохраняется.
По предварительным сведениям, обошлось без человеческих жертв. В официальных сообщениях подчеркивается отсутствие пострадавших в результате инцидента.
Ранее сообщалось, что в ночь с 25 на 26 июля российские силы ПВО уничтожили 133 украинских беспилотника самолётного типа, отражая атаку с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря. Налёт затронул 11 регионов России, но все цели были успешно перехвачены.
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