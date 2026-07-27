В Красноярске подтвердили, что найденные останки принадлежат пропавшей студентке

В Красноярске спустя полгода нашли останки 20-летней студентки, которая бесследно исчезла в январе. Личность погибшей подтвердила генетическая экспертиза, а точную причину смерти теперь предстоит установить судебным медикам.
По данным регионального управления Следственного комитета, девушка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на одной из автозаправок. На записи видно, что она направлялась в сторону лыжного стадиона «Ветлужанка». После этого студентку больше никто не видел.
Во время масштабных поисков следователи обнаружили в лесном массиве рядом со стадионом скелетированные останки. Рядом находились одежда, совпадающая с той, в которой девушка ушла из дома, а также ее паспорт и мобильный телефон.
Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат пропавшей студентке.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Причину смерти девушки определит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Пермском крае нашли погибшей пропавшую во время потопа девушку.