В Красноярске подтвердили, что найденные останки принадлежат пропавшей студентке

По данным регионального управления Следственного комитета, девушка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на одной из автозаправок. На записи видно, что она направлялась в сторону лыжного стадиона «Ветлужанка». После этого студентку больше никто не видел.