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Двое мужчин утонули в озерах Нижнего Новгорода 26 июля

Один из водоемов был оборудован для купания.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, 26 июля в водоемах города утонули двое мужчин.

Первый инцидент произошел на озере Сормовское. Тело погибшего извлекли водолазы — группа из трех специалистов работала в месте, где купание не разрешено.

Второй случай зафиксирован в Ленинском районе — мужчина утонул в Силикатном озере. В ведомстве уточнили, что этот водоем был оборудован для купания.

Ранее в Нижегородской области утонул 15-летний подросток.

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