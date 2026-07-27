Двое мужчин утонули в озерах Нижнего Новгорода 26 июля

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, 26 июля в водоемах города утонули двое мужчин.
Первый инцидент произошел на озере Сормовское. Тело погибшего извлекли водолазы — группа из трех специалистов работала в месте, где купание не разрешено.
Второй случай зафиксирован в Ленинском районе — мужчина утонул в Силикатном озере. В ведомстве уточнили, что этот водоем был оборудован для купания.
Ранее в Нижегородской области утонул 15-летний подросток.
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