Не пропустила скорая — достал пистолет: Ночная разборка в Шушарах закончилась стрельбой

Местные жители рассказали, что водитель кричал, будто спешит к своему ребёнку-инвалиду. После этого он вернулся к своей легковушке, достал пистолет и дважды выстрелил. Медики сразу же обратились в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место, опросили свидетелей и приступили к поискам подозреваемого. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.