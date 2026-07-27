В лесу под Красноярском четвертый день ищут 78-летнего грибника

Спасатели в очередной раз обращаются ко всем любителям лесных походов с настоятельной просьбой не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Прежде чем уйти в лес, необходимо обязательно предупредить близких о предполагаемом маршруте, а также назвать примерное время возвращения. С собой нужно брать заряженный мобильный телефон — это может стать единственной ниточкой связи с внешним миром. И самое важное: одежду стоит выбирать яркую, заметную издалека, потому что в камуфляже человека порой не видно даже с трех шагов, что многократно осложняет поиски в зарослях.