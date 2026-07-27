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Футбольный клуб «Машук-КМВ» потерял почти все имущество из-за сильного пожара

Пятигорский футбольный клуб «Машук-КМВ» лишился почти всего имущества в результате пожара на базе. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в пресс-службе футбольной команды.

Пятигорский футбольный клуб «Машук-КМВ» лишился почти всего имущества в результате пожара на базе. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в пресс-службе футбольной команды.

Инцидент произошел в ночь на 26 июля. Огонь уничтожил третий этаж здания, где проживало большинство футболистов. Кроме того, сгорели экипировка, тренировочный инвентарь, техника, документация и личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков.

— Несмотря на произошедшую трагедию, сегодня наша команда вышла на матч против «Волгаря». Игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба приехали на игру, уже зная о случившемся. Для всех нас это стало тяжелым эмоциональным ударом, — написали в Telegram-канале.

На данный момент специалисты занимаются установлением причин и обстоятельств произошедшего. На месте продолжают работу сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Норвегии в результате пожара сгорели свыше 100 жилых домов, два человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Несколько сотен местных жителей эвакуировали в безопасные места.