Футбольный клуб «Машук-КМВ» потерял почти все имущество из-за сильного пожара

— Несмотря на произошедшую трагедию, сегодня наша команда вышла на матч против «Волгаря». Игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба приехали на игру, уже зная о случившемся. Для всех нас это стало тяжелым эмоциональным ударом, — написали в Telegram-канале.