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Топ-менеджера в Москве уволили за передачу корпоративной информации DeepSeek

Инженерная компания в Москве уволила топ-менеджера за разглашение коммерческой тайны: сотрудница пересылала служебные документы на личную почту и загружала их в нейросеть DeepSeek. Женщина безуспешно попыталась оспорить решение компании в суде, пишет «РИА Новости».

Инженерная компания в Москве уволила топ-менеджера за разглашение коммерческой тайны: сотрудница пересылала служебные документы на личную почту и загружала их в нейросеть DeepSeek. Женщина безуспешно попыталась оспорить решение компании в суде, пишет «РИА Новости».

Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось агентство, женщина менее полугода проработала директором по продажам. После увольнения она через суд потребовала от компании оформить расторжение трудового договора «по соглашению сторон»: это позволило бы ей получить выплату в 5 млн руб.

Работодатель оспорил иск, указав, что бывшая сотрудница неоднократно разглашала коммерческую тайну. Суд согласился, что сотрудница таким образом нарушала обязанности по трудовому договору, и отклонил ее требование. В итоге компания предложила заключить мировое соглашение и выплатить 400 тыс. рублей (половина оклада), но бывшая сотрудница отказалась.

На прошлой неделе российские СМИ обратили внимание на то, что отдельные фрагменты переписок пользователей попали в поисковую выдачу Google. Речь идет только о тех чатах, для которых пользователи добровольно создавали публичную ссылку. Как они оказались в свободном доступе в браузере, остается неизвестным.