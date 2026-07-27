Топ-менеджера в Москве уволили за передачу корпоративной информации DeepSeek

На прошлой неделе российские СМИ обратили внимание на то, что отдельные фрагменты переписок пользователей попали в поисковую выдачу Google. Речь идет только о тех чатах, для которых пользователи добровольно создавали публичную ссылку. Как они оказались в свободном доступе в браузере, остается неизвестным.