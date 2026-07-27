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Отец и сын продавали нелегальный алкоголь в Анапе

Продажу немаркированного алкоголя пресекли сотрудники полиции в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба местного ОМВД.

Контрафактный алкоголь сбывали в одном из магазинов курорта местные жители — отец и сын. По предварительным данным, точка продажи принадлежала семейству.

В результате осмотра помещения правоохранители изъяли 85 литров спиртосодержащей продукции, которую направили на экспертизу.

Действия подозреваемых могут квалифицироваться в соответствии со статьей 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящее время проводится проверка.