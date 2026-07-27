Отец и сын продавали нелегальный алкоголь в Анапе

Контрафактный алкоголь сбывали в одном из магазинов курорта местные жители — отец и сын. По предварительным данным, точка продажи принадлежала семейству.
В результате осмотра помещения правоохранители изъяли 85 литров спиртосодержащей продукции, которую направили на экспертизу.
Действия подозреваемых могут квалифицироваться в соответствии со статьей 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
В настоящее время проводится проверка.