Беспилотники сбили над Нижегородской областью 27 июля

Утром 27 июля над территорией Нижегородской области была отражена атака беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как говорится в сообщении, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Московской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской и другими областями. Также БПЛА сбили над акваториями Черного и Азовского морей.
Также этой ночью были введены ограничения на работу нижегородского аэропорта. В связи с этим нижегородцев призывают уточнять время вылета на онлайн-табло.
— В аэропорту временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сообщили в Росавиации. — Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.