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Беспилотники сбили над Нижегородской областью 27 июля

Всего этой ночью над российскими регионами было сбито 276 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Утром 27 июля над территорией Нижегородской области была отражена атака беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

— В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Московской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской и другими областями. Также БПЛА сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Также этой ночью были введены ограничения на работу нижегородского аэропорта. В связи с этим нижегородцев призывают уточнять время вылета на онлайн-табло.

— В аэропорту временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сообщили в Росавиации. — Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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