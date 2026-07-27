Курорты Южного берега Крыма снова остались без электроснабжения из-за атак ВСУ

Ночью в Крыму снова были атакованы объекты электроснабжения. В части населенных пунктов «отсутствует возможность подачи электроэнергии», сообщило «Крымэнерго».
По данным компании, сложная обстановка с электричеством отмечена на северо-западе, востоке и юге Крыма. По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения, энергетики работают в круглосуточном режиме.
Часть населенных пунктов на территории Крыма лишились электроснабжения после ударов ВСУ 23 июля. Подача электроэнергии также была осложнена на северо-западе, востоке и юге региона. На этом фоне были введены локальные ограничения водоснабжения. Масштабные отключения электричества также фиксировали в Херсонской и Запорожской областях.