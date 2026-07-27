В Крыму часть населенных пунктов осталась без света из-за атаки БПЛА

«Объекты электроснабжения вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, наиболее сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма.
«На территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети», — говорится в сообщении.
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