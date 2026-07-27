Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму часть населенных пунктов осталась без света из-за атаки БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Часть населенных пунктов Крыма осталась без электроснабжения из-за атаки беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Объекты электроснабжения вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наиболее сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма.

«На территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше