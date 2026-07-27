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Глава Удмуртии сообщил об отражении самой массированной атаки БПЛА

Удмуртия переживает наиболее мощный за последний период налет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удмуртия переживает наиболее мощный за последний период налет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующую информацию в своем Telegram-канале распространил глава республики Александр Бречалов.

По его данным, расчеты противовоздушной обороны уже уничтожили несколько вражеских БПЛА, однако угроза на текущий момент сохраняется. Предварительно — обошлось без жертв и раненых. К работе на месте происшествия приступили все экстренные службы.

Глава региона также отдельно остановился на целях противника. Бречалов отметил, что главная задача врага — это посеять панику. Он призвал жителей Удмуртии сохранять спокойствие, не вестись на провокации и воздерживаться от распространения неподтвержденных сведений.

Ранее в Ростове-на-Дону в результате ночной воздушной атаки ВСУ погибли два человека, пятеро получили ранения.

Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли пожары на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домовладений в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.

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