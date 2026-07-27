Глава Удмуртии сообщил об отражении самой массированной атаки БПЛА

Удмуртия переживает наиболее мощный за последний период налет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующую информацию в своем Telegram-канале распространил глава республики Александр Бречалов.
По его данным, расчеты противовоздушной обороны уже уничтожили несколько вражеских БПЛА, однако угроза на текущий момент сохраняется. Предварительно — обошлось без жертв и раненых. К работе на месте происшествия приступили все экстренные службы.
Глава региона также отдельно остановился на целях противника. Бречалов отметил, что главная задача врага — это посеять панику. Он призвал жителей Удмуртии сохранять спокойствие, не вестись на провокации и воздерживаться от распространения неподтвержденных сведений.
Ранее в Ростове-на-Дону в результате ночной воздушной атаки ВСУ погибли два человека, пятеро получили ранения.
Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли пожары на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домовладений в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.
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