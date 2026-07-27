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Бречалов: ПВО отражает одну из самых массированных атак на объекты в Удмуртии

Силы противовоздушной обороны отражают одну из самых массированных атак на объекты в Удмуртии за последнее время. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил глава региона Александр Бречалов.

Силы противовоздушной обороны отражают одну из самых массированных атак на объекты в Удмуртии за последнее время. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил глава региона Александр Бречалов.

— Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Всю дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

За ночь над регионами страны было сбито 276 дронов Вооруженных сил Украины. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская и другие области.

Кроме того, в этот же день в результате ночной атаки украинской армии в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. Всех раненых доставили в больницу.

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