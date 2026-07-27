Отправившему рабочих на смерть бизнесмену вынесли приговор

Как установило следствие, в августе 2023 года бизнесмен подписал контракт с компанией «Уралстройэнерго» на предоставление спецтехники. Располагая сведениями о неисправности собственного грузовика, оборудованного крано-манипуляторной установкой и монтажной люлькой, Яринский тем не менее выпустил машину на опасный производственный объект по улице Рябова. Более того, за руль был посажен человек без профильной квалификации и необходимого обучения.