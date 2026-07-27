Отправившему рабочих на смерть бизнесмену вынесли приговор

Синарский районный суд Каменска-Уральского огласил приговор индивидуальному предпринимателю Сергею Яринскому, чье пренебрежение нормами промышленной безопасности привело к смерти двух человек. Детали дела раскрыли в пресс-службе областной прокуратуры.
Как установило следствие, в августе 2023 года бизнесмен подписал контракт с компанией «Уралстройэнерго» на предоставление спецтехники. Располагая сведениями о неисправности собственного грузовика, оборудованного крано-манипуляторной установкой и монтажной люлькой, Яринский тем не менее выпустил машину на опасный производственный объект по улице Рябова. Более того, за руль был посажен человек без профильной квалификации и необходимого обучения.
Трагедия произошла 3 октября 2023 года. Во время высотных работ конструкция, фиксировавшая монтажную корзину, не выдержала и разрушилась. Оба находившихся внутри рабочих — 1974 и 1960 годов рождения — рухнули с большой высоты. Один скончался мгновенно, второй — спустя время в больнице от полученных травм.
«Суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Сергея Яринского 1972 года рождения. Он признан виновным по ч. 3 ст. 217 УК РФ», — процитировали в надзорном ведомстве.
С учетом позиции гособвинения подсудимому назначили три с половиной года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
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