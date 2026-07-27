Количество лесных пожаров в Красноярском крае сократилось почти вдвое

В Лесопожарном центре добавили, что количество возгораний снизилось почти вдвое — с 108 до 56. В тушении участвуют около 1400 человек, в том числе команды из других регионов. Дополнительно прибыли 75 специалистов из Амурской области и Бурятии — их распределяют по кромкам в Енисейском округе.