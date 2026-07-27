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Количество лесных пожаров в Красноярском крае сократилось почти вдвое

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 89,9 тысячи га.

Источник: Комсомольская правда

Днем 27 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 56 пожаров на площади 89,9 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском и Енисейском округах. Угрозы населенным пунктам нет.

В Лесопожарном центре добавили, что количество возгораний снизилось почти вдвое — с 108 до 56. В тушении участвуют около 1400 человек, в том числе команды из других регионов. Дополнительно прибыли 75 специалистов из Амурской области и Бурятии — их распределяют по кромкам в Енисейском округе.

За трое суток в крае ликвидировали 63 очага на площади 4,7 тысячи га, при этом возникло всего шесть новых пожаров.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.