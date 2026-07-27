Силы ПВО за ночь сбили над Россией 276 БПЛА

В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА два человека погибли и пять пострадали. В Белгороде ранения получили 12 человек, в их числе двое детей. В Брянской области пострадали два мирных жителя в селах Старый Ропск и Понуровка. В Воронежской области над городским округом и четырьмя районами уничтожены девять дронов, обошлось без жертв и последствий на земле. В Калужской и Тульской областях сбили по одному БПЛА.