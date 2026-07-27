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Один человек погиб на пожаре в бывшем общежитии в Камышине

В Волгоградской области ночью на пожаре погиб один человек и еще двое.

В Волгоградской области ночью на пожаре погиб один человек и еще двое пострадали. По сообщению очевидцев, огонь вспыхнул на предпоследнем этаже девятиэтажки № 1 в 11 квартале. Это здание бывшего общежития, которое стало многоквартирным домом. Предварительно, пострадала компания во время застолья.

По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 02:46 мск 27 июля.

— В одной из комнат девятиэтажки горели домашние вещи на 12 кв. м. Подразделение 29 ПСЧ ликвидировали горение в 03:17. К сожалению, погиб мужчина 1971 г. р., — сообщили в оперативном ведомстве. — Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

В огне также пострадали два человека: мужчина 1968 г. р. и женщина 1972 г. р. Они госпитализированы в больницу.

Фото из архива V102.RU.

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