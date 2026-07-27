«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за грозы 28 июля

Во вторник, 28 июля, в Москве будет действовать «желтый» уровень опасности из-за предстоящей грозы. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в Гидрометцентре РФ.
— Гроза. Период предупреждения — с 9:00 28 июля до 21:00 28 июля. Днем 28 июля местами ливень, гроза, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение будет действовать и на территории Московской области.
По словам ведущего специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, в течение всей рабочей недели в Московском регионе ожидаются дожди, однако осадки будут умеренными. Предварительный прогноз не предполагает экстремальных погодных явлений.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, тоже предупредил, что столичный регион в последнюю неделю июля будет находиться под влиянием циклона. Ожидается облачная и дождливая погода, а температура воздуха опустится ниже климатической нормы.
Кроме того, ранее эксперты рассказывали об «огуречных дождях». Это явление было связано с влиянием циклона, растянувшегося от Баренцева до Черного моря. Подробнее о том, как такие дожди влияют на рост урожая, рассказала «Вечерняя Москва».