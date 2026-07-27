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ФСБ: Новая Зеландия пыталась получить данные о военном сотрудничестве РФ в АТР

В распоряжении разведки Новой Зеландии могли оказаться закрытые сведения о военном и военно-техническом сотрудничестве России с партнёрами по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Утечку информации удалось предотвратить контрразведчикам ФСБ: деятельность завербованного агента в Хабаровске была нейтрализована.

Источник: Life.ru

Основной целью вербовки было получение доступа к информации, которая могла нанести ущерб безопасности России в АТР. Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В спецслужбе напоминают, что подобное сотрудничество с иностранными разведками грозит наказанием вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, в Хабаровске задержали 55-летнего местного жителя, обвиняемого в государственной измене. По версии следствия, мужчина установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Установлено, что злоумышленник инициативно вышел на связь с сотрудниками зарубежной разведки, входящей в альянс «Пять глаз». Действуя из корыстных побуждений, фигурант передавал иностранцам сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации.

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