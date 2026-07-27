ФСБ: Новая Зеландия пыталась получить данные о военном сотрудничестве РФ в АТР

Напомним, в Хабаровске задержали 55-летнего местного жителя, обвиняемого в государственной измене. По версии следствия, мужчина установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Установлено, что злоумышленник инициативно вышел на связь с сотрудниками зарубежной разведки, входящей в альянс «Пять глаз». Действуя из корыстных побуждений, фигурант передавал иностранцам сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации.