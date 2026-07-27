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Ракетная и беспилотная. Угроза атаки БПЛА в Прикамье 27 июля 2026: новости

27 июля 2026 года в Пермском крае объявили режимы «Ракетная опасность», «Ковёр» и «Беспилотная опасность».

Утром в Пермском крае объявили ракетную опасность и ввели план «Ковёр». В городах завыли сирены. Позже ракетную угрозу отменили, однако вскоре в регионе начал действовать режим «Беспилотная опасность». Последние новости об угрозе атаки БПЛА в Пермском крае — в материале сайта perm.aif.ru.

Завыли сирены.

Пока многие жители Пермского края только просыпались или ехали на работу, в Перми и других городах региона завыли сирены. В 8:18 стало известно о введении режима «Ракетная опасность». Предупреждение об этом поступило через официальное приложение МЧС. Впрочем, в 9:40 поступило новое уведомление: режим «Ракетная опасность» отменили.

«Я сегодня проснулся от сирен. Ощущения, конечно, не самые приятные. Первые секунды вообще не понимаешь, что происходит, сразу начинаешь читать новости и проверять телефон», — рассказал пермяк.

Однако в 10:25 в Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность». В Министерстве территориальной безопасности сообщили, что все оперативные службы оповещены и приведены в полную готовность. Жителей призвали сохранять спокойствие, быть внимательными и не поддаваться панике.

Задержки рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Анталью.

В 8:47 в Пермском крае объявили план «Ковёр» в радиусе 100 километров. Спустя пять минут, в 8:52, в аэропорту Перми ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, сейчас на два часа задерживаются рейсы из Перми в Москву и Санкт-Петербург. С опозданием выполняются и обратные перелёты. Кроме того, самолёт из Антальи прибудет в Пермь на пять часов позже расписания.

Обстановка в других регионах.

Особые режимы также вводили в ряде других регионов России. В Свердловской и Челябинской областях объявляли режим «Ракетная опасность», в Татарстане и Башкортостане действовали как ракетная, так и беспилотная опасности. В Кирове из соображений безопасности временно закрывали аэропорт, а в соседней с Пермским краем Удмуртии отражают одну из самых массированных атак беспилотников за последнее время.

«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников», — сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Глава Удмуртии добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Напомним, ранее perm.aif.ru рассказывал, что жители Пермского края присоединились к скорби после ракетной атаки на предприятие в Кирове. В результате удара пострадали 32 человека, пятеро из них погибли на месте.

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