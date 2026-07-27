Ракетная и беспилотная. Угроза атаки БПЛА в Прикамье 27 июля 2026: новости

Завыли сирены.
Пока многие жители Пермского края только просыпались или ехали на работу, в Перми и других городах региона завыли сирены. В 8:18 стало известно о введении режима «Ракетная опасность». Предупреждение об этом поступило через официальное приложение МЧС. Впрочем, в 9:40 поступило новое уведомление: режим «Ракетная опасность» отменили.
«Я сегодня проснулся от сирен. Ощущения, конечно, не самые приятные. Первые секунды вообще не понимаешь, что происходит, сразу начинаешь читать новости и проверять телефон», — рассказал пермяк.
Однако в 10:25 в Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность». В Министерстве территориальной безопасности сообщили, что все оперативные службы оповещены и приведены в полную готовность. Жителей призвали сохранять спокойствие, быть внимательными и не поддаваться панике.
Задержки рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Анталью.
В 8:47 в Пермском крае объявили план «Ковёр» в радиусе 100 километров. Спустя пять минут, в 8:52, в аэропорту Перми ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, сейчас на два часа задерживаются рейсы из Перми в Москву и Санкт-Петербург. С опозданием выполняются и обратные перелёты. Кроме того, самолёт из Антальи прибудет в Пермь на пять часов позже расписания.
Обстановка в других регионах.
Особые режимы также вводили в ряде других регионов России. В Свердловской и Челябинской областях объявляли режим «Ракетная опасность», в Татарстане и Башкортостане действовали как ракетная, так и беспилотная опасности. В Кирове из соображений безопасности временно закрывали аэропорт, а в соседней с Пермским краем Удмуртии отражают одну из самых массированных атак беспилотников за последнее время.
«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников», — сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Глава Удмуртии добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Напомним, ранее perm.aif.ru рассказывал, что жители Пермского края присоединились к скорби после ракетной атаки на предприятие в Кирове. В результате удара пострадали 32 человека, пятеро из них погибли на месте.