Туристку нашли на дне бассейна после вечеринки на Пхукете

Когда Набиманье начала погружаться под воду, её спутник попытался помочь, однако спасти её не удалось. После этого он выбрался из бассейна и вызвал экстренные службы. Прибывшие полицейские не нашли следов борьбы или взлома на территории виллы. Несмотря на это, мужчину доставили на допрос, а также обязали пройти проверку на наличие наркотических веществ.