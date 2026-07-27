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Туристку нашли на дне бассейна после вечеринки на Пхукете

На тайском острове Пхукет 22-летнюю туристку из Уганды обнаружили без признаков жизни на дне бассейна частной виллы после ночной вечеринки. Полиция начала проверку обстоятельств случившегося. Об этом сообщило издание Khaosod English.

Источник: Life.ru

Трагедия произошла 23 июля в районе Камала. В экстренные службы поступил звонок о девушке, которую нашли в воде лицом вниз. Погибшей оказалась Клэр Набиманье из Уганды. По предварительным данным, перед происшествием она познакомилась с туристом из Индии в одном из развлекательных заведений на Бангла-Роуд.

Мужчина рассказал правоохранителям, что они вместе употребляли алкоголь, после чего отправились на виллу. Уже около 04:00 пара решила искупаться в бассейне. По словам индийца, девушка плохо умела плавать. При этом глубина водоёма достигала примерно двух метров, а дно имело наклонную поверхность.

Когда Набиманье начала погружаться под воду, её спутник попытался помочь, однако спасти её не удалось. После этого он выбрался из бассейна и вызвал экстренные службы. Прибывшие полицейские не нашли следов борьбы или взлома на территории виллы. Несмотря на это, мужчину доставили на допрос, а также обязали пройти проверку на наличие наркотических веществ.

Тело туристки направили в больницу для проведения вскрытия. Полиция взаимодействует с посольством Уганды, чтобы уведомить родственников и решить вопрос с возвращением останков на родину.

Ранее на Пхукете произошёл ещё один трагический случай с туристкой во время отдыха на вилле. 45-летняя гражданка Австралии скончалась после купания в бассейне арендованного дома в районе Паклок. Женщина приехала в Таиланд вместе с супругом и родственниками.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.