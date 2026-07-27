Жителя Сахалина арестовали по делу о призывах к терроризму

Кроме того, по версии следствия, в апреле 2025 года мужчина разместил видеоролик, содержащий призывы к терроризму. Все материалы объединили в рамках одного уголовного производства. Сейчас сотрудники СК продолжают собирать доказательства, проверяют обстоятельства произошедшего и устанавливают детали предполагаемых преступлений. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.