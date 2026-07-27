В Усольском и Казачинско-Ленском районах утонули двое подростков

Трагедии произошли 25 и 26 июля в Усольском и Казачинско-Ленском районах. В первом случае 17-летний подросток утонул во время купания на карьере между деревней Ключи и селом Казачинское. Компания отдыхала у воды, юноша начал тонуть, товарищи не успели помочь — тело обнаружили на глубине 2,5 метра в 20 метрах от берега.