В Усольском и Казачинско-Ленском районах утонули двое подростков

Прокуратура Иркутской области организовала проверки по фактам гибели двух несовершеннолетних на водных объектах в минувшие выходные.
Трагедии произошли 25 и 26 июля в Усольском и Казачинско-Ленском районах. В первом случае 17-летний подросток утонул во время купания на карьере между деревней Ключи и селом Казачинское. Компания отдыхала у воды, юноша начал тонуть, товарищи не успели помочь — тело обнаружили на глубине 2,5 метра в 20 метрах от берега.
Во втором случае 16-летний житель Ангарска утром 26 июля зашёл в реку Китой и пропал из виду. Друзья ждали около получаса, затем начали поиски и вызвали спасателей. Тело нашли на глубине 2,3 метра в пяти метрах от берега.
— Прокуратура проверит, как соблюдалось законодательство о профилактике безнадзорности и безопасности людей на водных объектах. По итогам проверок при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.