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Количество пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13 человек

За прошедшие сутки украинские военные более 90 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате обстрелов пострадали 13 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

За прошедшие сутки украинские военные более 90 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате обстрелов пострадали 13 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

— В результате ночных вражеских атак ранения получили 13 человек, среди которых двое детей — брат и сестра. 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, у его двухлетней сестры состояние средней степени тяжести, — написал Шуваев в своем канале в МАКС.

За ночь над регионами страны было сбито 276 дронов Вооруженных сил Украины. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская и другие области.

Кроме того, в этот же день в результате ночной атаки украинской армии в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. Всех раненых доставили в больницу.

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