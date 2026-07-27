В двух квартирах Челябинска полицейские ликвидировали плантации марихуаны

В двух квартирах в Челябинске полицейские ликвидировали плантации марихуаны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Первым при силовой поддержке СОБР «Аркаим» Росгвардии задержали 43-летнего курьера: он забрал «товар» и вышел из квартиры, но в подъезде его уже ждали оперативники.
«При личном досмотре ранее судимого за хранение наркотиков задержанного полицейские обнаружили около 300 граммов марихуаны. Впоследствии были задержаны двое подельников — они 1980 и 1986 годов рождения», — комментируют в пресс-службе.
Во время обысков в двух квартирах полицейские обнаружили настоящие плантации с системой освещения, вентиляции, а также запас удобрений. В общей сложности изъято 44 куста растений, запрещенных к выращиванию на территории РФ, и 700 граммов готового к сбыту наркотического средства.
«В преступном трио были четко распределены роли: двое культивировали растения и изготавливали из них наркотическое средство, а третий осуществлял сбыт, встречаясь с наркозависимыми и доставляя им запрещенный товар. Возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы», — отметили в ГУ МВД по Челябинской области.