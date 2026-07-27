В двух квартирах Челябинска полицейские ликвидировали плантации марихуаны

Во время обысков в двух квартирах полицейские обнаружили настоящие плантации с системой освещения, вентиляции, а также запас удобрений. В общей сложности изъято 44 куста растений, запрещенных к выращиванию на территории РФ, и 700 граммов готового к сбыту наркотического средства.