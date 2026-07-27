Бастрыкину доложат о детях, заболевших энтеровирусом в свердловском санатории

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о детях, заболевших энтеровирусом в санатории «Обуховский» в Нижних Сергах. По данным Роспотребнадзора, среди отдыхающих в период с 23 по 24 июля выявили семь случаев заболевания. Детей и персонал уже вывезли из корпуса, где была зафиксирована вспышка инфекции.