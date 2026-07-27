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Бастрыкину доложат о детях, заболевших энтеровирусом в свердловском санатории

В санатории «Обуховский» заболели семь детей.

Источник: Комсомольская правда

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о детях, заболевших энтеровирусом в санатории «Обуховский» в Нижних Сергах. По данным Роспотребнадзора, среди отдыхающих в период с 23 по 24 июля выявили семь случаев заболевания. Детей и персонал уже вывезли из корпуса, где была зафиксирована вспышка инфекции.

— По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

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