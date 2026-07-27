«Должностные лица ЖКХ, образования, строительства, транспорта». МВД Беларуси заявило о масштабной схеме со взятками на 750 000 рублей

Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании должностных лиц, раскрыв масштабную схему со взятками на 750 000 рублей.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Минска вместе с представителями Генеральной прокуратуры задержали должностных лиц предприятий агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, ЖКХ, образования, строительства, транспорта и других отраслей.
На протяжении нескольких лет фигуранты систематически получали незаконные вознаграждения от участников тендеров в обмен на гарантированное продвижение их коммерческих интересов. Задержанные обеспечивали выбор «нужных» организаций в качестве поставщиков стройматериалов, электрооборудования, запчастей. Также они способствовали беспрепятственной приемке товаров, осуществляли контроль за своевременной оплатой поставок.
«Совокупный объем взяток превысил 750 000 рублей», — подчеркнули в МВД.
Как уточнил начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома Алексей Андрученок, отдельное направление преступной схемы было связано с агропромышленным сектором.
— Должностные лица 12 агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий получили от представителей коммерческой структуры свыше 320 тысяч рублей, — заметил он.
Деньги передавались в качестве благодарности за обеспечение статуса поставщика энергетического оборудования, который обеспечивался для определенных фирм.
Организатором масштабной схемы выступил учредитель ряда коммерческих организаций. Он сумел разработать механизм распределения незаконных выплат, включая специальную формулу расчета сумм вознаграждений.
Взятки ему помогали передать подчиненные, которые отвечали за подбор контрагентов и координацию взаимодействия с должностными лицами.
При обысках в офисе фирмы сотрудники милиции изъяли документы «черной бухгалтерии», в которых содержалась информацию про суммы заключенных сделок, а также про выплаченные «откаты».
«В отношении 44 фигурантов в возрасте от 31 до 65 лет возбуждено 45 уголовных дел за взяточничество. Многие из них задержаны непосредственно при совершении преступления, часть из них арестованы», — привели подробности в ведомстве.
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