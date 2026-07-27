Найдено тело студентки, загадочно пропавшей в январе

Внешний вид студентки вызывал множество вопросов. Девушка была одета в черный пуховик и темные джинсы, на голове — голубая шапка. Однако лицо она скрыла за черной медицинской маской и очками, а за спиной несла небольшой рюкзак. В социальные сети Катя заходила в последний раз за час до выхода из дома — в 1:54 ночи. Что заставило ее посреди ночи отправиться в глухой лес — неизвестно до сих пор.