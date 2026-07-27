Останки в лесу. Найдено тело студентки, загадочно пропавшей в январе

Стала известна судьба загадочно исчезнувшей 20-летней студентки Екатерины Килиной. Спустя полгода поисков в лесном массиве Красноярска были обнаружены ее останки. Девушка бесследно пропала морозной январской ночью при весьма странных обстоятельствах, оставив после себя лишь записи с камер видеонаблюдения.
О том, как обнаружили тело и что предшествовало роковому ночному походу в лес, рассказывает krsk.aif.ru.
Страшная находка на «Ветлужанке».
Поисковики прочесывали лес неподалеку от лыжного стадиона «Ветлужанка», когда наткнулись на человеческие кости.
В операции были задействованы волонтеры отряда «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной». Как рассказала его руководитель Светлана Торгашина, было организовано несколько поисков, в каждом из них участвовало 10−12 человек от отряда.
«Были обнаружены скелетированные останки. На них находилась одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка покинула дом, а также обнаружены её паспорт и мобильный телефон», — рассказала представитель СК Красноярского края Анастасия Дядечкина.
Любые сомнения развеяла генетическая экспертиза — ДНК подтвердило, что останки принадлежат именно пропавшей Екатерине. Главный вопрос — носила ли смерть криминальный характер или девушка замерзла насмерть — пока остается открытым. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину гибели. Расследование уголовного дела продолжается.
Шаг в зимнюю ночь.
Напомним, эта история началась в ночь с 13 на 14 января 2026 года. Екатерина вышла из подъезда дома, где снимала квартиру с приятельницей. На часах было 2:51. Уличная камера видеонаблюдения на местной автозаправочной станции зафиксировала, как одинокая фигура уверенно двигалась в сторону леса и спорткомплекса «Радуга».
Внешний вид студентки вызывал множество вопросов. Девушка была одета в черный пуховик и темные джинсы, на голове — голубая шапка. Однако лицо она скрыла за черной медицинской маской и очками, а за спиной несла небольшой рюкзак. В социальные сети Катя заходила в последний раз за час до выхода из дома — в 1:54 ночи. Что заставило ее посреди ночи отправиться в глухой лес — неизвестно до сих пор.
Почему искали так долго?
Поиски осложнялись тем, что о пропаже Екатерины правоохранители узнали далеко не сразу. Тревогу забила 75-летняя мама студентки, которая живет за тысячи километров от Сибири — в городе Чайковский Пермского края. Женщина позвонила в полицию лишь 17 января, когда не смогла дозвониться до дочери. Родственники созванивались не каждый день (последний разговор был 12 января), поэтому пауза в общении сначала не показалась подозрительной.
Соседка Кати по комнате тоже не заметила ничего странного: на январские праздники она уезжала к родным и была уверена, что Екатерина также отправилась в гости к семье. Девушки не были близкими подругами, поэтому в личную жизнь друг друга не вмешивались.
Полноценная поисковая операция, к которой подключились сотрудники КГКУ «Спасатель» и волонтеры, развернулась к концу января. Специалисты прочесывали лес пешком и на снегоходах, обследовав около 30 квадратных километров. Однако природа оказалась против них. Зима в Красноярске была снежной.
«В месте, где пропала девушка, с одной стороны находится лыжный стадион, а по левую сторону березовая роща. Вдоль дороги бежит ручей. Был очень большой снежный покров. Если там оказался человек, то найти его проблематично», — объясняла тогда руководитель красноярского отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина.
Известно, что Екатерина приехала в Красноярск из Пермского края, чтобы учиться в СФУ. Она осваивала прикладную информатику на заочном отделении, поэтому с однокурсниками тесных связей не поддерживала. В семье она была средним ребенком, у нее остались двое братьев и пожилая мама, которой теперь предстоит похоронить дочь.
Редакция krsk.aif.ru приносит соболезнования родным и близким Екатерины Килиной.
Напомним, ранее всю страну шокировала пропажа двух девочек в Туве. История закончилась трагично — школьниц нашли мертвыми в 70 км друг от друга.