В Прикамье ФСБ обезвредила мошенников, промышлявших грабежом участников СВО

ФСБ установила причастность к противоправной деятельности женщины 1980 и мужчины 1989 годов рождения. Они обвиняются в двух эпизодах мошенничества. По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, задержанные подыскивали и убеждали желающих подписать контракт с Минобороны РФ.