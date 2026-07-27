Что произошло с 11-летней девочкой в Минске, которая спрятала у гаражей все семейные сбережения

Что произошло с 11-летней минчанкой, спрятавшей у гаражей сбережения семьи. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился минчанин, сообщивший, что его 11-летняя дочь стала жертвой мошенников.
Аферисты позвонили несовершеннолетней под видом сотрудников домофонной службы. Под предлогом замены оборудования они выманили код из смс-сообщения.
Затем со школьницей связался лжеправоохранитель, запугавший ее общением с аферистами. Для усиления давлений на девочку, звонивший пригрозил проверкой. Якобы домой к семье придут с обыском для выяснения, не замешаны ли родители в пособничестве.
«Испугавшись, школьница собрала все семейные сбережения (24 000 рублей в эквиваленте), спрятала деньги в пакет и оставила в условленном месте за гаражным кооперативом», — привели подробности в милиции.
Забравший деньги курьер, которым оказался 31-летний житель Минска, был задержан оперативниками. Ранее он сам стал жертвой обмана про замену электросчетчиков. Мужчина взял кредит на 65 000 рублей, передав деньги мошенникам. После этого, по указанию «кураторов», минчанин забрал деньги у школьницы и передал их следующему посреднику.
Заведено уголовное дело, проверка продолжается.
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