Огненный смерч в Волгоградской области уничтожил 7 домов

Огненный смерч прошелся накануне, 26 июля, по населенным пунктам в Волгоградской области. Жара до 40 градусов, порывистый ветер сделали свое черное дело — в регионе произошло 24 пожара, оставившие людей без домов и хозяйства.
Всего, по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в селах Волгоградской области сгорели 7 жилых домов, 26 хозяйственных построек, в том числе бани и сенники. Огонь уничтожил также 3 нежилых дома и 2 гаража.
Так, в селе Орехово Даниловского района сгорели два деревянных дома и деревянная летняя кухня на 180 квадратах. В посёлке Торгунский Старополтавского района огонь уничтожил баню, частный дом, трактор и автомобиль. В селе Лобынец Котовского района пожар с нежилого дома перекинулся на жилой, повредив кровлю. В селе Политотдельское от огненной стихии не удалось отстоять четыре хозпостройки, а в селе Золотари Палласовского района — одну постройку. Осталась без жилья и семья в населенном пункте Соломатино Камышинского района — огонь, помимо дома, уничтожил еще два хозстроения.
К счастью, жители сел, где бушевали пожары, не пострадали. Однако владельцам сгоревшего хозяйства был причинен серьезный ущерб.
Напомним, накануне сообщалось о страшном пожаре в поселке Верхний Балыклей. Там сгорели дом и четыре постройки. Пожарные боролись с огнем около 10 часов. Ландшафтные пожары тушили и в других районах региона. В поселке Максима Горького загорелась свалка, от огня жилые дома защитили пожарные. Всего, по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, 26 июля огнеборцы выезжали на вызовы 161 раз.
Глава региона накануне собрал срочное совещание в связи с обострением пожароопасной обстановки, поручив привести в режим повышенной готовности все имеющиеся силы и средства.