Огненный смерч в Волгоградской области уничтожил 7 домов

Так, в селе Орехово Даниловского района сгорели два деревянных дома и деревянная летняя кухня на 180 квадратах. В посёлке Торгунский Старополтавского района огонь уничтожил баню, частный дом, трактор и автомобиль. В селе Лобынец Котовского района пожар с нежилого дома перекинулся на жилой, повредив кровлю. В селе Политотдельское от огненной стихии не удалось отстоять четыре хозпостройки, а в селе Золотари Палласовского района — одну постройку. Осталась без жилья и семья в населенном пункте Соломатино Камышинского района — огонь, помимо дома, уничтожил еще два хозстроения.